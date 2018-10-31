Упал в котлован и чуть не лишился зрения. Речь идет о семилетнем жителе Коврова. Во время прогулки мальчик упал в траншею, выкопанную между жилыми домами на улице Строителей. Сейчас Следком проводит доследственную проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены требования безопасности при выполнении работ. Следователям известно, что 19 октября мальчик с друзьями бегал вокруг опасной территории и во время игры упал в траншею. При падении от удара о штырь ребенок повредил себе глаз.

Упал в котлован и чуть не лишился зрения. Речь идет о семилетнем жителе Коврова. Во время прогулки мальчик упал в траншею, выкопанную между жилыми домами на улице Строителей. Сейчас Следком проводит доследственную проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены требования безопасности при выполнении работ. Следователям известно, что 19 октября мальчик с друзьями бегал вокруг опасной территории и во время игры упал в траншею. При падении от удара о штырь ребенок повредил себе глаз. Мальчика доставили в больницу, где он провел несколько дней, а потом был выписан с диагнозом посттравматическая контузия глаза. Известно так же, что работы по замене коммуникаций выполняло муниципальное предприятие "Владтеплогаз". По словам очевидцев, траншея была огорожена сигнальной лентой. Теперь следствию предстоит досконально исследовать все обстоятельства происшествия и дать свою оценку.