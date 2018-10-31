Соответствующее предложение ведомство сделало также Rambler и Rutube

Роскомнадзор пригласил на церемонию подписания 1 ноября антипиратского меморандума между интернет-площадками и правообладателями компаний "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler и Rutube. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин."Мы приглашаем к подписанию меморандума "Яндекс", Mail.ru Group, Ramler, Rutube. Из правообладателей мы приглашаем в том числе Ассоциацию "Интернет-видео", холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и Национальную медиагруппу", - сказал он.Субботин также сообщил, что в настоящий момент дорабатывается финальная версия меморандума.Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, ведомство и правообладатели видят в меморандуме инструмент досудебного взаимодействия между игроками рынка для контроля авторского контента.Ранее он также сообщил, что итоговый документ меморандума был согласован по линии "Яндекса" и правообладателей. Он предусматривает создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон. Впервые документ предлагался к подписанию в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума главой ведомства Александром Жаровым.