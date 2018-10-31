Журналист
ОТР Петр Кузнецов продемонстрировал черный юмор в своем Twitter-аккаунте. Однако пользователи Сети его
не оценили.
Журналист
ОТР Петр Кузнецов продемонстрировал черный юмор в своем Twitter-аккаунте. Однако пользователи Сети его
не оценили.
"Вертолет
владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования
ведущим новостей" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.), – написал телеведущий. Комментарии разгневанных подписчиков Петра не заставили
себя долго ждать.
Циничный
"прикол" пришелся россиянам не по душе. "Шутить на эту тему ну как-то неуместно от слова совсем. Не ожидал",
"Отписываюсь. Все нормальные люди должны сделать то же", "Я просто написала
жалобу администрации сайта. Дичь какая-то и до сих пор не удалена", "Че то
перебор. Пожалуй, лучше отпишусь", "В этот раз не смешно", – возмутились
фолловеры. Кузнецов
отвечать на критику пользователей Сети не стал.
Напомним, тайский
миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился 27 октября на вертолете после матча
английской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом".
Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "Кинг
Пауэр".
Вертолет загорелся еще в
воздухе. Трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Вместе с
миллиардером на борту находились два сотрудника его компании.