Журналист ОТР Петр Кузнецов продемонстрировал черный юмор в своем Twitter-аккаунте. Однако пользователи Сети его не оценили.

ЖурналистОТР Петр Кузнецов продемонстрировал черный юмор в своем Twitter-аккаунте. Однако пользователи Сети егоне оценили."Вертолетвладельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнованияведущим новостей" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.), – написал телеведущий. Комментарии разгневанных подписчиков Петра не заставилисебя долго ждать.Циничный"прикол" пришелся россиянам не по душе. "Шутить на эту тему ну как-то неуместно от слова совсем. Не ожидал","Отписываюсь. Все нормальные люди должны сделать то же", "Я просто написалажалобу администрации сайта. Дичь какая-то и до сих пор не удалена", "Че топеребор. Пожалуй, лучше отпишусь", "В этот раз не смешно", – возмутилисьфолловеры. Кузнецовотвечать на критику пользователей Сети не стал.Напомним, тайскиймиллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился 27 октября на вертолете после матчаанглийской премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом".Авария произошла на парковке домашнего стадиона "лис" "КингПауэр".Вертолет загорелся еще ввоздухе. Трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Вместе смиллиардером на борту находились два сотрудника его компании.