В кабинете министров России завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины.

В кабинете министров России завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал источник в правительстве РФ, отметив, что ограничения коснутся примерно 360 компаний и более 50 физических лиц.Собеседник агентства пообещал, что среди последних будут весьма интересные открытия для граждан Украины. Он подчеркнул, что они узнают о том, что некоторые из их лидеров, на словах придерживающихся радикальных взглядов между двумя странами, на деле не прочь заработать на этих отношениях.На прошлой неделе председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ответные экономические меры не коснутся простых украинцев. Он заявил, что санкции коснутся тех, кого Россия относит к числу наносящих ей вред – их активы будут на территории РФ заблокированы. Также премьер анонсировал запрет на поставку в Россию ряда украинских товаров.Решение кабмина готовится на основании указа президента РФ от 22 октября "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".В соответствии с данным документом Москва отменит соответствующие меры, если и Киев прекратит действие своих санкций в отношении россиян и компаний РФ.