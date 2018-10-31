В правительстве России заканчивают работу над постановлением, предусматривающим введение ответных экономических мер на санкции Украины. В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства.

В правительстве России заканчивают работу над постановлением, предусматривающим введение ответных экономических мер на санкции Украины. В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства. Они коснутся более 400 физических и юридических лиц — тех, кто наносит вред России. Активы будут заблокированы, также введут запрет на вывод капитала и поставок ряда товаров с Украины.На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян, напоминает телеканал "Россия 24".