С имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева снят арест, чтобы взыскать с него 130 млн рублей штрафа. В прошлом году Улюкаева приговорили к 8 годам колонии за получение взятки.

С имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева снят арест, чтобы взыскать с него 130 млн рублей штрафа. Таким образом, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов.При исполнении приговора возникла правовая коллизия: деньги на счете были заблокированы до исполнения приговора суда, который в свою очередь не мог быть исполнен до уплаты штрафа. В суде представитель судебных приставов сообщил, что часть долга с Улюкаева удалось взыскать, и он составляет около 125 миллионов рублей.Как сообщает ТАСС, сам Улюкаев принял участие в заседании по интернету из колонии в Тверской области, где отбывает наказание и по совместительству работает библиотекарем. Он продиктовал свои паспортные данные и не стал комментировать суть разбирательства.В декабре прошлого года Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Улюкаев неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.