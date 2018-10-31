Обладательница золота на этапе по фигурному катанию в Канаде вернулась в Россию. Спортсменку и ее тренера Алексея Мишина встречали в аэропорту Пулково (Санкт-Перербург).

Обладательница золота на этапе по фигурномукатанию в Канаде вернулась в Россию. Спортсменку и ее тренераАлексея Мишина встречали в аэропорту "Пулково" (Санкт-Перербург).ЕлизаветаТуктамышева с наставником поделились впечатлениями от соревнований. Онаотметила, что эта победа для нее была намного приятнее и эмоциональнее,чем в 2011 году."В юном возрасте не понимаешь, насколько сложно могутдаваться эти медали", —цитирует спортсменку В свою очередь Алексей Мишин рассказал, чтодомой они с воспитанницей возвращаются с радостью и "чувством хорошихперспектив". "Будем совершенствовать те недостатки, которые у нас ещеесть", — заявил тренер.Отметим,что Туктамышева получила после победы массу восхищенных отзывов. Болельщики буквальнообласкали девушку комплиментами и выразили надежду на дальнейшие громкиеуспехи.Многимпоклонникам особенно запомнился момент произвольнойпрограммы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Фигуристкавыглядит очень сексуально. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин ранее заявил, что это былаего идея.Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышевавпервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянкаобогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.