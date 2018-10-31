Обладательница золота на этапе по фигурному
катанию в Канаде вернулась в Россию. Спортсменку и ее тренера
Алексея Мишина встречали в аэропорту Пулково (Санкт-Перербург).
Обладательница золота на этапе по фигурному
катанию в Канаде вернулась в Россию. Спортсменку и ее тренера
Алексея Мишина встречали в аэропорту "Пулково" (Санкт-Перербург).
Елизавета
Туктамышева с наставником поделились впечатлениями от соревнований. Она
отметила, что эта победа для нее была намного приятнее и эмоциональнее,
чем в 2011 году.
"В юном возрасте не понимаешь, насколько сложно могут
даваться эти медали", —
цитирует спортсменку В свою очередь Алексей Мишин рассказал, что
домой они с воспитанницей возвращаются с радостью и "чувством хороших
перспектив". "Будем совершенствовать те недостатки, которые у нас еще
есть", — заявил тренер.
Отметим,
что Туктамышева получила после победы массу восхищенных отзывов. Болельщики буквально
обласкали девушку комплиментами и выразили надежду на дальнейшие громкие
успехи.
Многим
поклонникам особенно запомнился момент произвольной
программы, когда спортсменка снимает костюм и остается в нижнем белье. Фигуристка
выглядит очень сексуально. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин ранее заявил, что это была
его идея.
Напомним, что 21-летняя Елизавета Туктамышева
впервые с 2014 года выиграла этап Гран-при фигурного катания. Россиянка
обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву.