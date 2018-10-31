Олегу Сенцову поставить свою пьесу в колонии, где он отбывает наказание за терроризм. Руководство колонии предложило, чтобы роли исполнили другие заключенные.

Руководство исправительной колонии в Лабытнанги предложило Олегу Сенцову поставить свою пьесу в самой колонии.Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сказал ТАСС, что с учетом того, что Сенцов пишет сценарии и даже дистанционно дает указания, как ставить свои сочинения на Украине, ему предложили поставить пьесу в колонии. Роли могли бы исполнить другие заключенные."Все-таки он режиссер и, наверное, было бы лучше, если бы занялся этим вместо работы где-нибудь на лесоповале", — сказал он.По словам Максименко, Сенцов почти восстановился и даже набрал лишний вес, так как "проявлял неумеренный аппетит" после завершения голодовки. Но он человек волевой, поэтому вовремя остановился и вернулся к прежнему весу. На следующей неделе врачи проведут консилиум, оценят состояние здоровья Сенцова и решат вопрос, может ли он возвращаться в отряд.В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества и подготовку терактов. Наказание он отбывает в колонии на Ямале. Сейчас он пишет сценарий о тюремной жизни. На прошлой неделе он стал лауреатом премии имени Сахарова.