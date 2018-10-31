В Архангельске установлена личность человека, устроившего взрыв при входе в здание управления ФСБ - самодельную бомбу подорвал 17-летний местный житель.

В Архангельске установлена личность человека, устроившего взрыв при входе в здание управления ФСБ — самодельную бомбу подорвал 17-летний местный житель.Войдя в здание, подросток достал из сумки некий предмет, который спустя несколько секунд взорвался у него в руках. Сам юноша при взрыве погиб, ранения получили трое сотрудников управления ФСБ, сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ.Уголовное дело возбуждено по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". В настоящее время следователи опрашивают свидетелей происшествия.О взрыве также было доложено президенту России Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.