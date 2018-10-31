Предполагаемым организатором взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области стал 17-летний студент местного техникума. Камера наблюдения зафиксировала лицо подозреваемого за несколько секунд до взрыва.

Предполагаемым организатором взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области стал 17-летний студент местного техникума, сообщает СКР. Камера наблюдения зафиксировала лицо подозреваемого за несколько секунд до взрыва.Инцидент, который СКР признал терактом, произошел в 08:52 в среду, 31 октября. На входе в административное здание молодой человек достал из сумки самодельное взрывное устройство и привел его в действие. От полученных травм он скончался на месте, три сотрудника ФСБ получили осколочные ранения.По некоторым данным, устройство сработало в руках у Михаила Ж., студента второго курса Архангельского политехнического техникума, который за несколько минут до появления на пороге приемной написал сообщение о готовящемся взрыве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".