Ольга Орлова снова лицом к лицу столкнулась с онкологическим заболеванием. На сей раз артистка потеряла близкую подругу, которая до последнего боролась с смертельно опасным недугом.

Ольга Орлова снова лицом к лицу столкнулась с онкологическим заболеванием. На сей раз артистка потеряла близкую подругу, которая до последнего боролась с смертельно опасным недугом.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Орлова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с женским тренером, психологом и близкой подругой Милой Тумановой. В подписи к снимку Ольга оказалась максимально лаконичной. "Мила💔" – написала Орлова, воздержавшись от еще каких-либо комментариев.Однако фанаты сразу поняли, о чем речь. Они пришли к выводу, что подруга певицы умерла. Особо знающие комментаторы внесли ясность, сообщив, что женщина скончалась после продолжительной борьбы с раком.Как передает , на фоне третьей беременности у Милы Тумановой развилось онкологическое заболевание. Стадия оказалась критической – четвертой. У женщины обнаружили метастазы в позвоночнике.Благодаря помощи друзей Миле была проведена срочная операция на позвоночнике в Израиле стоимостью 45 тысяч долларов, которая помогла избежать парализации.Кроме того, Туманова перенесла несколько курсов химио– и лучевой терапии, а также длительную реабилитацию. У себя в Instagram две недели назад женщина радостно сообщала фанатам, что у нее улучшилось состояние, и она будет бороться до конца. К сожалению, чуда не случилось.Поклонники выразили убитой горем Ольге Орловой слова поддержки и утешения. "Скорбим!!! Светлая память прекрасной женщине! Как рано...", "Молча, плача, помолимся ", "Как жаль, когда не можешь помочь 😭 безжалостный рак... Пусть рак станет победим🙏 Светлая память (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим.ред.)", "Как больно понимать, что такие молодые умирают от этой поганой болезни!" – высказались пользователи Сети.