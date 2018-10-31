Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо ее сына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозятсглазить малыша.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо еесына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозят"сглазить" малыша.Поклонники тележурналистки до сих пор могли любоваться лишьдетским затылком. Лицо малыша Собчак тщательно скрывала – видимо, переживала из-завозможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.Платон – сын Собчак и актера Максима Виторгана – скороотметит свой второй день рождения. И только в одном из последних видеороликов ребенокповернулся на камеру, которую Ксения не успела отвести. Поклонники Собчакуспокаивают маму, заверяют, что бояться нечего.А вот злопыхатели в комментариях утверждают, что "теперьуж точно сглазят". Хейтеры, пользуясь моментом, запугивают Ксению: мол, ееошибка выльется в большое несчастье, ей нужно обложить сына оберегами отсглаза.Друзья семейства, видевшие Платона, утверждают, что ребенок развитне по годам. Он говорит гораздо лучше своих сверстников – причем как нарусском, так и на английском языке. Мальчик с нанятым преподавателем изучает егокак второй родной.Напомним, недавно Ксения вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила Собчак в подписи к видео.Подписчики обратили внимание, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильно "обтянуло" ее "расплывшуюся" фигуру.