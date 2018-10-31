Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо ее
сына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозятсглазить малыша.
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо ее
сына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозят"сглазить" малыша.
Поклонники тележурналистки до сих пор могли любоваться лишь
детским затылком. Лицо малыша Собчак тщательно скрывала – видимо, переживала из-за
возможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.
Платон – сын Собчак и актера Максима Виторгана – скоро
отметит свой второй день рождения. И только в одном из последних видеороликов ребенок
повернулся на камеру, которую Ксения не успела отвести. Поклонники Собчак
успокаивают маму, заверяют, что бояться нечего.
А вот злопыхатели в комментариях утверждают, что "теперь
уж точно сглазят". Хейтеры, пользуясь моментом, запугивают Ксению: мол, ее
ошибка выльется в большое несчастье, ей нужно обложить сына оберегами от
сглаза.
Друзья семейства, видевшие Платона, утверждают, что ребенок развит
не по годам. Он говорит гораздо лучше своих сверстников – причем как на
русском, так и на английском языке. Мальчик с нанятым преподавателем изучает его
как второй родной.
Напомним, недавно Ксения вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила Собчак в подписи к видео.
Подписчики обратили внимание, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильно "обтянуло" ее "расплывшуюся" фигуру.