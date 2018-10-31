На оперативном совещании наградили полицейских за достижение высоких результатов в службе...

На оперативном совещании под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца наградили полицейских за достижение высоких результатов в службе.Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе награждены медалью МВД России «За доблесть в службе» начальник 2 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Екатерина Коротаева, почетной грамотой заместитель начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник УПП подполковник внутренней службы Павел Параносенков и старший инспектор Инспекции по личному составу УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Сергей Бондаренко.За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 объявлена благодарность МВД России старшему инспектору по особым поручениям Инспекции по личному составу УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве подполковнику внутренней службы Максиму Агафонову, инспектору по особым поручениям отдела организации профилактики коррупции и иных правонарушений УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве майору внутренней службы Юлии Селезневой, старшему инспектору 1 отдела УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве майору внутренней службы Алексею Чембарову и старшему инспектору по особым поручениям 3 отдела УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве подполковнику внутренней службы Олегу Филлипову.Также приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве за добросовестное выполнение служебных обязанностей, совершенствование профессионального мастерства, личную инициативу и примерность, а также в связи с празднование 100-летия со дня создания кадровой службы в органах внутренних дел награждены нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II степени заместитель начальника отдела кадров ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» - начальник отделения подполковник внутренней службы Лариса Скрыпник и начальник Инспекции по личному составу отдела кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве Елена Языкова. Почетной грамотой ГУ МВД России по г. Москве награждены помощник начальника ОМВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы майор внутренней службы Лилия Буц и помощник начальника ОМВД России по району Южное Медведково города Москвы подполковник внутренней службы Тамара Толстобо, а также объявлена благодарность ГУ МВД России по г. Москве помощнику начальника по работе с личным составом УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковнику внутренней службы Руслану Ермакову.В завершение заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поблагодарил всех награжденных сотрудников за службу и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве