В районе Новолужнецкого проезда злоумышленники нанесли мужчине колото-резанные раны руки и похитили кошелек с денежными средствами...

Оперативники уголовного розыска Отдела полиции по обслуживанию олимпийского комплекса «Лужники» УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины, проживающего в столице. Он сообщил, что сел в такси вместе с двумя неизвестными. В районе Новолужнецкого проезда попутчики, используя предмет, похожий на нож, нанесли ему колото-резанные раны руки и похитили кошелек с денежными средствами. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Балаклавском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди 22 и 30 лет. Установлено, что злоумышленники распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60