Страны ОДКБ сделали еще один шаг в борьбе с терроризмом. Парламентарии государств-участников договора на встрече в Москве приняли документ о создании единого списка организаций, признанных террористическими.

Страны ОДКБ сделали еще один шаг в борьбе с терроризмом. Парламентарии государств-участников договора на встрече в Москве приняли документ о создании единого списка организаций, признанных террористическими. А еще договорились вместе продвигать общую позицию в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, в том числе и по вопросам безопасности."Мы работали над этим документом два года, — рассказал телеканалу "Россия 24" председатель Госдумы Вячеслав Володин. — С его принятием создается основа для выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября 2016 года "О формировании Единого списка организаций, признанных террористическими". Еще раз подчеркну особую важность этой работы для обеспечения коллективной безопасности наших стран. С одной стороны, спецслужбы государств-членов ОДКБ получают возможность вывести свое взаимодействие на новый уровень. С другой стороны, убираем законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, в другой может легально существовать".