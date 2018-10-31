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<a href="http://33live.ru/novosti/31-10-2018-svetlana-orlova-mozhet-stat-auditorom-schetnoj-palaty-rossii.html" target="_blank">Светлана Орлова может стать аудитором счетной палаты России</a> - Однако сама Орлова на вопрос о возможном назначении ответила довольно размыто