Однако сама Орлова на вопрос о возможном назначении ответила довольно размыто
Однако сама Орлова на вопрос о возможном назначении ответила довольно размыто
Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова
может стать аудитором Счетной палаты России. Об этом сообщили «» с ссылкой на источник в администрации Владимира Путина.
Однако сама Орлова на вопрос о возможном назначении ответила довольно размыто. Светлана Юрьевна «не знает и не в курсе» о подобных разговорах.
Напомним, экс-глава региона Светлана Орлова
с большим отрывом. За нее пришли голосовать 37,46% избирателей, а за депутата от партии ЛДПР Владимира Сипягина – 57,03%.