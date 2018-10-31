Тайфун Розита достиг северной части Филиппин. В Горной провинции из-за стихии обрушились строящиеся здания. Погибли 4 человека, более 20 находятся под завалами.

На Филиппинах более 20 человек оказались под завалами после оползня.Тайфун "Розита" ("Юту") уже достиг северной части Филиппин. Эвакуированы уже более десяти тысяч человек.В Горной провинции страны из-за стихии обрушились строящиеся здания, сообщает РИА Новости. В результате 4 человека погибли. Пятерых удалось спасти, 21 продолжает оставаться под завалами. Проводится спасательная операция.В сентябре по Филиппинам пронесся супертайфун "Мангхут". Его жертвами стали более 80 человек. На месте зданий остались руины, тысячи гектаров сельхозугодий повреждены, аэропорты были вынуждены отменять рейсы.