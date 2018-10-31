Тайфун Розита достиг северной части Филиппин. В Горной провинции из-за стихии обрушились строящиеся здания. Погибли 4 человека, более 20 находятся под завалами.
На Филиппинах более 20 человек оказались под завалами после оползня.
Тайфун "Розита" ("Юту") уже достиг северной части Филиппин. Эвакуированы уже более десяти тысяч человек.
В Горной провинции страны из-за стихии обрушились строящиеся здания, сообщает РИА Новости. В результате 4 человека погибли. Пятерых удалось спасти, 21 продолжает оставаться под завалами. Проводится спасательная операция.
В сентябре по Филиппинам пронесся супертайфун "Мангхут". Его жертвами стали более 80 человек. На месте зданий остались руины, тысячи гектаров сельхозугодий повреждены, аэропорты были вынуждены отменять рейсы.