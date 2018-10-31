Дональд Трамп пообещал встретить войсками приближающихся к американской границе мигрантов.

Дональд Трамп пообещал встретить войсками приближающихся к американской границе мигрантов."Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим в США эти колонны", — написал президент США на своей страничке в Twitter.По мнению американского лидера, среди мигрантов много преступников и членов различных банд."Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад", — подчеркнул Трамп.Ранее стало известно, что с юга к американо-мексиканской границе приближается большое количество мигрантов из стран Центральной Америки. В связи с этим Пентагон намерен направить в район более 5 тысяч военнослужащих. Первые подразделения с военной базы США "Форт-Нокс" уже выдвинулись к границе.До этого Дональд Трамп пообещал подписать указ, который лишит права на автоматическое гражданство детей нелегальных мигрантов, а также тех, кто не является гражданами США.