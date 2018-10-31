Инцидент произошел вечером во вторник, 30 октября, на Хорошевском шоссе. Судя по сделанным очевидцем кадрам, перед падением 41-летняя женщина села, а потом и легла на перила на четвертом этаже торгового комплекса.

Упавшая с четвертого этажа в торговом центре жительница Красногорска скончалась в Боткинской больнице, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Врачи борются за жизнь пострадавшей при падении посетительницы ТРК "Хорошо".Инцидент произошел вечером во вторник, 30 октября, на Хорошевском шоссе. Судя по сделанным очевидцем кадрам, перед падением 41-летняя женщина села, а потом и легла на перила на четвертом этаже комплекса. На нее обратил внимание охранник, но проследовал мимо, а спустя несколько секунд посетительница перекинула ногу и упал вниз. Приземлилась она на проходившую по первому этажу 27-летнюю женщину. Последняя остается в больнице в тяжелом состоянии.По словам близких, ни наркотиков, ни алкоголя погибшая, которая вместе с супругом воспитывала двух детей, не принимала. "МК" со ссылкой на супруга уточняет, что две недели назад у нее возникло тревожное состояние. Днем 30 октября женщина должна была забрать младшего сына и отвести на подготовительные занятия к школе, но ни в саду, ни на курсах она так и не появилась. Из дома в Красногорске она ушла без верхней одежды, оставив машину на парковке.Следователи сейчас устанавливают обстоятельства гибели 41-летней женщины. Не исключено, что она намеренно свела счеты с жизнью.