Урал из Екатеринбурга вышел в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала уральцы в дополнительное время сумели победить клуб ФНЛ Нижний Новгород с результатом 2:0.

"Урал" из Екатеринбурга вышел в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала уральцы в дополнительное время сумели победить клуб ФНЛ "Нижний Новгород" с результатом 2:0.Встреча проходила с преимуществом "Урала", но многочисленные моменты остались неиспользованными. Гол Сергея Брызгалова в ворота гостей засчитан не был. 90 минут не выявили победителя, и командам пришлось задержаться на поле еще на полчаса.Первый мяч был забит полузащитником "Урала" Николаем Димитровым в самом конце первого дополнительного тайма. Через несколько минут нижегородцы остались в меньшинстве. Получил вторую желтую карточку и покинул поле Руслан Абазов. Все вопросы снял Алексей Евсеев, забивший второй мяч в ворота волжан на 120 минуте."Урал" выиграл 2:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России. Соперник уральцев определится в матче между "Спартаком" и "Анжи".