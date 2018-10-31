ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Балханова Даниила Александровича...

ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Балханова Даниила Александровича, 15.06.2007 года рождения, жителя г. Москвы, который 28 октября 2018 года ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 16-20 лет, рост 180-186 см, волосы короткие черного цвета, среднего телосложения, лицо круглое.Был одет:синяя куртка на молнии, черные брюки, сбоку карманы, кроссовки синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).