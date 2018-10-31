ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Работаева Виктора Павловича, 06.05.1980 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Работаева Виктора Павловича, 06.05.1980 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.08.2008.Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые.Особые приметы: шрам от операции в паховой области.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29