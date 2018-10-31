Житель Благовещенска обнаружил останки десятков человек, когда копал яму для фундамента под дом. В черепах видны, предположительно, отверстия от пуль. Хозяин земельного участка предположил, что это было место расстрелов, а останки принадлежат репрессированным. Они уже переданы в СК.

Житель Благовещенска сообщил о жуткой находке на своем пригородном земельном участке. Когда он копал яму для фундамента под дом, то обнаружил останки десятков человек.Как пишут местные СМИ, в черепах видны, предположительно, отверстия от пуль. Хозяин земельного участка предположил, что это было место расстрелов.По его словам, часть останков уже забрали следователи.В Следственном комитете по Амурской области факт этой жуткой находки подтвердили. Там сообщили, что проводится доследственная проверка.Представитель регионального управления СК Олег Мясоедов в комментарии ТАСС сказал, что костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу."Будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных". – сообщил Мясоедов.По его словам, следствие рассматривает версию, что останки могут принадлежать репрессированным.Пока неизвестно, продолжит ли строить дом владелец участка земли, на котором были найдены человеческие останки.