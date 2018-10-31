Уникальное издание содержит самые яркие и интересные страницы о людях и делах Московского уголовного розыска на протяжении его вековой истории...

К 100-летию со дня образования Уголовного розыска России вышло в свет новое художественно-детективное издание «Легенды розыска». Первый тираж составил 2000 экземпляров. Презентация книги символично прошла в музее Истории Московского уголовного розыска.Книга «Легенды розыска» – сборник детективных историй. Уникальное издание содержит самые яркие и интересные страницы о людях и делах Московского уголовного розыска на протяжении его вековой истории. По утверждению авторов, многие материалы, вошедшие в книгу, ранее не подлежали огласке и публикуются впервые.В состав редакционной коллегии нового издания вошли журналисты и писатели, много лет отдавшие сначала службе в органах внутренних дел, а после – работе в СМИ. Возглавил редколлегию главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин.Обложка книги украшена изображением памятника «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу». Издание проиллюстрировано фотографиями из фондов музея Истории МУРа, музея Истории органов внутренних дел Москвы и Центрального музея МВД России, архива редакции газеты «Петровка, 38», а также личных архивов сотрудников и ветеранов.Во время презентации состоялась уникальная встреча авторов книги и ее героев. Легенды Московского уголовного розыска не только посетили мероприятие, оставили автографы, но и дали свою оценку содержанию издания.«Это книга не только оставляет память о сыщиках МУРа, вершивших благие дела. Это достойнейшее издание для современной молодежи, настоящий учебник патриотического воспитания. Она объясняет, что такое быть патриотом, мотивирует на то, чтобы стать героем, а впоследствии остаться на страницах продолжения этой книги», – отметил председатель Совета ветеранов МУРа генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов.Книга предназначена не только для сотрудников правоохранительных органов, но и граждан. В перспективе новое издание получит распространение в библиотеках столицы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве