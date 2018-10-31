В рамках акции горожанам вручили памятки, напомнив о правилах безопасного поведения на проезжей части.

Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району совместно с подростками-волонтерами провели на улицах города акцию под названием «Пешеход, на переход!»Инспекторы ДПС вместе с ребятами организовали дежурство у нескольких пешеходных переходов в районном центре. Полицейские и добровольцы выявляли граждан, которые пересекают проезжую часть не по правилам и обращались к ним с напоминанием о необходимости быть законопослушными и внимательными пешеходами.В рамках акции правоохранители и волонтеры вручили горожанам памятки «7 простых шагов к безопасности пешеходов», порекомендовав ознакомиться самим и обязательно ознакомить своих близких.Полицейские и добровольцы уверены, что проведенная акция будет способствовать снижению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.