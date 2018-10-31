В банду входили лица цыганской национальности

В банду входили лица цыганской национальностиВ Гусь-Хрустальном завершено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в 16-ти особо тяжких преступлениях, связанных с оборотом наркотиков.Злоумышленник состоял в преступной группировке, в которую входили лица цыганской национальности. У каждого из членов банды была своя роль.Правоохранители заключили с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве, чтобы он активно помогал следствию.Мужчина подробно рассказал, как создавалась преступная группировка, назвал всех ее участников, раскрыл способы поставки и источники получения запрещенных веществ. Кроме этого он описал конкретные эпизоды преступной деятельности ее участников по сбыту наркотиков.Судья посчитал, что преступник полностью исполнил обязательства по соглашению с властями. Мужчину приговорили к 9-ти годам тюрьмы строгого режима.