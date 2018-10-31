Прокуратура добилась закрытия здания

Прокуратура добилась закрытия зданияРешением городского суда в Коврове закрыли развлекательный комплекс «Арсенал». Этого требовала региональная прокуратура.У специалистов ведомства возникли серьезные опасения по поводу пожарной охраны 2-этажного здания, площадь которого 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри комплекса есть «боулинг-центр», кафе, ресторан и ночной клуб.Одни из главных нарушений – отсутствует подъезд для машин экстренных служб, слабый уровень звуковой сигнализации в боулинге и в помещениях кухни, нет вывода сигнализации на пульт пожарной охраны, да и сам тип сигнализации не соответствует принятым нормативам.Кроме этого, по информации прокурора, в развлекательном комплексе недостаточная огнезащитная обработка деревянных сооружений, а также отсутствует выход на крышу и нет аварийного освещения.Пока «Арсенал» закрыли в качестве обеспечительной меры. Предварительное судебное заседание, которое состоится 13 ноября, возможно, разрешит вновь эксплуатировать здание, если все нарушения устранят.