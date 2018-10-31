Больше недели на мобильный телефон ковровчанки звонил незнакомый мужчина

Больше недели на мобильный телефон ковровчанки звонил незнакомый мужчинаБольше недели на мобильный телефон 49-летней жительницы Коврова звонил незнакомый мужчина, рассказывают наши .Он назвал себя сотрудником ФСБ и рассказал женщине о том, что ей положена денежная компенсация за то, что она пила некачественный БАДы. Незнакомец пообещал ковровчанке 35 миллионов рублей.Легенда была такова: ФСБ задержали группировку, которая изготавливала некачественные продукты. Чтобы получить компенсацию, женщина должна была перевести деньги за услугу адвоката, водителя и автомобиля для перевозки столь большой суммы, а также за уплату налога.Ковровчанка поверила в слова мошенника и перевела на указанный счет 1 миллиона и 170 тысяч рублей.Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.