Cотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая также зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности...
«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности ранее были привлечены четверо участников организованной группы.
Позже сотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая также зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.
В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28