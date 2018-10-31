Cотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая также зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности...

«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, установлена еще одна соучастница противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения.В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности ранее были привлечены четверо участников организованной группы.Позже сотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая также зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28