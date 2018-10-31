Cотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли нарезное огнестрельное оружие и патроны, относящиеся к категории боеприпасов...

«На основании уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением по материалам ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и МО при содействии службы безопасности одного из столичных банков по факту хищения сотрудниками данного учреждения свыше 16 млн рублей, в результате совместных оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено, не позднее июля текущего года лица из числа работников филиала одного из кредитно-финансовых учреждений, используя поддельные документы, похитили с расчетного счета коммерческой организации, открытого в указанном банке, денежные средства в размере 16 млн 193 тысяч рублей. Деньги соучастники перевели на расчетный счет подконтрольной им фирмы.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли нарезное огнестрельное оружие и патроны, относящиеся к категории боеприпасов, электронные носители, финансовую документацию, многочисленные печати сторонних организаций, банковские карты и мобильные телефоны.В тот же день ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывший главный операционист банка и безработный гражданин, в отношении которых будет рассмотрен вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53