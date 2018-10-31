Cотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли нарезное огнестрельное оружие и патроны, относящиеся к категории боеприпасов...
«На основании уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением по материалам ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и МО при содействии службы безопасности одного из столичных банков по факту хищения сотрудниками данного учреждения свыше 16 млн рублей, в результате совместных оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено, не позднее июля текущего года лица из числа работников филиала одного из кредитно-финансовых учреждений, используя поддельные документы, похитили с расчетного счета коммерческой организации, открытого в указанном банке, денежные средства в размере 16 млн 193 тысяч рублей. Деньги соучастники перевели на расчетный счет подконтрольной им фирмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли нарезное огнестрельное оружие и патроны, относящиеся к категории боеприпасов, электронные носители, финансовую документацию, многочисленные печати сторонних организаций, банковские карты и мобильные телефоны.
В тот же день ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»
В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывший главный операционист банка и безработный гражданин, в отношении которых будет рассмотрен вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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