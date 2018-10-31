Местные жители Новой Москвы обнаружили в лесу скелетированные человеческие останки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность потерпевшего устанавливается.

Местные жители Новой Москвы обнаружили в лесу скелетированные человеческие останки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность потерпевшего устанавливается.Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, находка обнаружена днем 28 октября. По факту назначены судмедэкспертизы.