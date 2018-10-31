Пенсионный фонд предупредил об изменении графика социальных выплат

Пенсионный фонд предупредил об изменении графика социальных выплатВладимирское отделение Пенсионного фонда предупредило жителей региона об изменении графика выплат. Из-за выходных в честь Праздника народного единства – с 4 по 5 ноября, в области получить пенсию можно на несколько дней раньше.Со 2 ноября почтальоны начнут разносить пенсии и другие выплаты за 3 и 4 ноября, а 6 числа - за 5 и 6 ноября. После этого жители региона будут получать пенсии в соответствии с существующим графиком.В пресс-службе почты отмечают, что возможны изменения графика выплаты пенсий в отдельных территориях области.