Речь идет о мировом рейтинге Best Global Universities американского издания U.S. News & World Report. Лучший из российских вузов — МГУ имени Ломоносова — на 275-м месте

14 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который уже пятый год подряд составляет американское издание U.S. News & World Report. Всего в рейтинге 1250 университетов более чем из 60 стран мира.Лучшие позиции из российских вузов у Московского государственного университета имени Ломоносова. Данный вуз расположился на 275-й позиции. Второе место среди российских вузов (419-я строчка) у национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Тройку лидеров среди российских университетов замыкает Новосибирский государственный университет (НГУ) — у него 433-е место в рейтинге.Также в рейтинге Best Global Universities оказались Московский физико-технический институт (460-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (507-я позиция), Томский государственный университет (572-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет (619-я позиция), НИУ ВШЭ (653-я строчка), Казанский федеральный университет (788-е место) и некоторые другие. Самые слабые позиции из российских фигурантов рейтинга оказались у Уральского федерального ​университета (1107-е место).