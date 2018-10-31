Президент России подписал закон, запрещающий рекламу услуг по написанию различных научных работ. Цель документа - повысить качество подготовки обучающихся по основным образовательным программам.

Президент России подписал закон, запрещающий рекламу услуг по написанию различных научных работ. Цель документа — повысить качество подготовки обучающихся по основным образовательным программам, указывается в тексте закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.В частности, согласно документу, запрещается рекламировать услуги по подготовке и написанию диссертаций, научных докладов, выпускных квалификационных работ и любых других работ, необходимых для промежуточной или итоговой аттестации учащихся.