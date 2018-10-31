В Якутии слесарь ЖКХ, подозреваемый в мелком хулиганстве, скончался в кабинете соцработника местной администрации, который занимает участковый. Он пристегнул задержанного к батарее и ушел. Утром его нашли мертвым. Видимо, пытаясь освободиться, он сломал вентиль батареи и обварился кипятком насмерть.

В Якутии следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности" после того, как в кабинете сельской администрации Нижнеколымского района было найдено тело 47-летнего мужчины.Причиной его смерти, по предварительным данным, стал термический шок. Как сообщает республиканское управление СК РФ, в ночь на 23 октября подозреваемый в мелком хулиганстве был доставлен участковым в кабинет соцработника в местной администрации, поскольку другого помещения для работы у него нет.Поскольку задержанный оказал сопротивление, участковый пристегнул его за кисть правой руки к батарее и ушел.Утром 23 октября один из работников местной администрации обнаружил прорыв системы отопления. Оказалось, кран радиатора батареи в кабинете соцработника, временно занятом участковым, был сорван, а задержанный мертв.В республиканском управлении МВД РИА Новости уточнили, что скончавшийся мужчина работал слесарем ЖКХ. Вероятно, пытаясь освободиться от наручников, он сломал вентиль батареи и обварился кипятком насмерть.