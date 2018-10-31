Житель столицы за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной на Дубнинской улице, приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Западное Дегунино совместно с сотрудниками ППСП территориального ОМВД задержали 24-летнего москвича, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Полицейские установили, что злоумышленник за денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной на Дубнинской улице, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделом дознания ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29