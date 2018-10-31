2 пожара за ночь. Как сообщает пресс-служба МЧС, 31 октября в 3.36 утра пожарные выезжали тушить горящую баню в деревню Васильево, Судогодского района. Полностью ликвидировать возгорание удалось через 50 минут после приезда первого подразделения. Общая площадь пожара 12 квадратных метров.

2 пожара за ночь. Как сообщает пресс-служба МЧС, 31 октября в 3.36 утра пожарные выезжали тушить горящую баню в деревню Васильево, Судогодского района. Полностью ликвидировать возгорание удалось через 50 минут после приезда первого подразделения. Общая площадь пожара 12 квадратных метров. В начале 8 утра ещё один пожар произошёл в посёлке имени Горького, Камешковского района. Тамзагорелось неэксплуатируемое здание. Справиться с открытым огнём удалось за 14 минут, ещё 40 понадобилось для полной ликвидации пожара.Здание выгорело на площади в 200 квадратных метров. К счастью, оба происшествия обошлись без жертв. Причины пожаров устанавливаются.