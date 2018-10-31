Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки международной террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ).

Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).Как передает "Интерфакс", служители Фемиды арестовали двух человек до 19 декабря, остальных – до 29 декабря.30 октября Федеральная служба безопасности РФ проинформировала общественность о том, что в Татарстане раскрыта экстремистская ячейка, координировавшая свои действия с ИГ.В результате спецоперации сотрудники ФСБ вместе с представителями МВД и Росгвардии задержали 18 человек – причем один из боевиков был захвачен в Набережных Челнах в момент изъятия оружия из тайного схрона.По данным спецслужб, руководил преступной группой житель Набережных Челнов, уже судимый ранее за пропаганду идей "Исламского государства".В ходе обысков по 18 адресам обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.