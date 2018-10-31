Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30 октября.

Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30 октября, уточняет агентство "Интерфакс".Все подозреваемые задержаны, им выбирают меру пресечения, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Местная полиция возбудила дело по статье "Изнасилование".Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Уфу отправлена группа сотрудников Главного управления. Они установят обстоятельства преступления и оценят действия местного руководства. Виновные будут наказаны, вплоть до увольнения из полиции, уточнила Волк.