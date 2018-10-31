Местный житель похитил более 600 килограммов металлолома с частной территории.

В конце сентября текущего года инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого находился лом черного металла. Пояснить происхождение лома ни водитель, ни его пассажир не смогли и были доставлены в отдел полиции для уточнения обстоятельств.В ходе проверки полицейские установили, что обнаруженный в кузове лом, общей массой более 600 килограммов, был похищен 37-летним пассажиром автомобиля с территории двора жителя районного центра.Зная, что хозяина нет дома, а часть двора не огорожена, злоумышленник приехал на грузовом автомобиле и похитил лом, чтобы в дальнейшем сдать его в пункт приема. Довести умысел до конца подозреваемому помешали полицейские.Узнав о хищении имущества, собственник написал заяление в полицию.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).