Поминальный обед по умершему артисту стал поводом для скандала. В Сети раскритиковали вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину за то, как она вела себя во время христианского обряда.

Поминальный обед по умершему артисту стал поводомдля скандала. В Сети раскритиковали вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину зато, как она вела себя во время христианского обряда.Видео, на котором женщинагромко и с воодушевлением призывает гостей выпить шампанского, вызвали у поклонниковактера шквал эмоций. Однако стоит отметить, что вдова Николая Караченцова сразупредупредила собравшихся, что никому не позволит плакать, поскольку артистэтого не хотел.Пользователи соцсетейпосчитали, что несмотря на волю покойного, подобное поведение на поминкахнеуместно. "Просто какой-то "пир во время чумы", "Дура... простите", "Так вестисебя вдове, на мой взгляд, это аморально. Но я так поняла, что мадам Поргиналюбительница выпить, а пьяная женщина не может трезво оценивать свое поведение","Поминки превратились в обычную пьянку", "Это уже за гранью добра и зла","Фу, не стыдно ей?", – распяли пользователи Instagram.Но у Людмилы Поргиной нашлись защитники. Многиесчитают, что вдову Караченцова – осуждать грех. "Не судите жену, она сделала все для Николая, чтоб он жил","Не знаю... может, это нервы", "Думаете, нервы выдержат такое??? Конечно,это шок и вот такая реакция на него", "Да ей памятник поставить за силу итерпение", – вступились за женщину читатели "Дни.ру".Напомним,Николай умер 26 октября, не доживодин день до своего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили рак. ПатриархКирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. Могилаактера – на Троекуровском кладбище, рядом с местом погребения космонавтаГеоргия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.