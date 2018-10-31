Поминальный обед по умершему артисту стал поводом
для скандала. В Сети раскритиковали вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину за
то, как она вела себя во время христианского обряда.
Поминальный обед по умершему артисту стал поводом
для скандала. В Сети раскритиковали вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину за
то, как она вела себя во время христианского обряда.
Видео, на котором женщина
громко и с воодушевлением призывает гостей выпить шампанского, вызвали у поклонников
актера шквал эмоций. Однако стоит отметить, что вдова Николая Караченцова сразу
предупредила собравшихся, что никому не позволит плакать, поскольку артист
этого не хотел.
Пользователи соцсетей
посчитали, что несмотря на волю покойного, подобное поведение на поминках
неуместно. "Просто какой-то "пир во время чумы", "Дура... простите", "Так вести
себя вдове, на мой взгляд, это аморально. Но я так поняла, что мадам Поргина
любительница выпить, а пьяная женщина не может трезво оценивать свое поведение",
"Поминки превратились в обычную пьянку", "Это уже за гранью добра и зла",
"Фу, не стыдно ей?", – распяли пользователи Instagram.
Но у Людмилы Поргиной нашлись защитники. Многие
считают, что вдову Караченцова – осуждать грех. "Не судите жену, она сделала все для Николая, чтоб он жил",
"Не знаю... может, это нервы", "Думаете, нервы выдержат такое??? Конечно,
это шок и вот такая реакция на него", "Да ей памятник поставить за силу и
терпение", – вступились за женщину читатели "Дни.ру".
Напомним,
Николай умер 26 октября, не дожив
один день до своего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили рак. Патриарх
Кирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. Могила
актера – на Троекуровском кладбище, рядом с местом погребения космонавта
Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.