Президент провел совещание с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов РФ
Президент провел совещание с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов РФ
Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента. Среди них была и экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова
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Глава государства искренне поблагодарил их за проделанную работу и заявил, что полученный ими опыт будет востребован.
«Лучше вас не знает никто, насколько тяжела, многообразна работа руководителя региона. Важно, как вы относитесь к своей работе, насколько искренне стремитесь к тому, чтобы сделать жизнь людей лучше, чтобы люди чувствовали положительные изменения в здравоохранении, ЖКХ, в сфере охраны окружающей среды – это всё становится актуальнее, это огромная ответственность перед регионом, да и перед Россией в целом», - высказался Владимир Путин.
На встречу с главой государства пришли 15 бывшие руководителей регионов. Все они покинули свои должности во главе субъекта Федерации в этом году.