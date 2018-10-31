Повышенную оплату труда владимирцы получат уже в следующем месяце

Повышенную оплату труда владимирцы получат уже в следующем месяцеВладимир Сипягин подписал распоряжение о повышении с 1 октября этого года заработной платы работникам госучреждений региона. Получать они будут на 5% больше.Базовые оклады вырастут у общеотраслевых должностей рабочих, специалистов и служащих в соцсфере, а также работников региональных учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения, многофункциональных центров и других.Этим же распоряжением Владимир Сипягин рекомендовал органам местного самоуправления тоже увеличить зарплату работников муниципальных учреждений, обеспечивающихся за счёт средств местных бюджетов.