В администрации города Владимира произойдут изменения. Депутаты Горсовета проголосовали сегодня за объединение двух управлений - по делам молодёжи, и по физической культуре и спорту - в одно. Сделать это предложила сама администрация. Чиновники считают, что задачи управлений схожие.

В администрации города Владимира произойдут изменения. Депутаты Горсовета проголосовали сегодня за объединение двух управлений - по делам молодёжи, и по физической культуре и спорту - в одно. Сделать это предложила сама администрация. Чиновники считают, что задачи управлений схожие. Одна из них - увлечь молодёжь здоровым образом жизни. Но придумывая мероприятия - управление по делам молодёжи очень часто сталкивается с тем, что у него нет площадок, на которых эти мероприятия можно провести. И приходится обращаться к управлению по физкультуре и спорту. Слияние двух управлений позволит уменьшить бюрократию в этом вопросе, и повысит эффективность работы.Тем не менее, меньше управлений в мэрии не станет. В администрации появится управление проектной деятельности. Как сказал зам. главы администрации Дмитрий Норихин, задача по внедрению проектной деятельности в структуры власти поставлена самим Президентом. На региональном уровне комитет проектной деятельности уже создан. Теперь черёд органов местного самоуправления. Одна из главных задач управления проектной деятельности - достичь максимальных результатов, потратив при этом минимум средств.Дмитрий Норихин, зам. главы администрации г. Владимира: "В бюджете, к примеру, выделено на развитие каких-то парков и скверов сумма в 50 миллионов рублей. И задача этого управления будет проанализировать и расставить приоритеты, какая территория подлежит развитию в первую очередь - в 2019-ом году, либо может подождать до 21-го. Какие риски будут, и что мы получим на выходе после реализации этого проекта. То есть работа данного управления будет направлена на сопровождении всех городских проектов - от идеи до воплощения".Проектные офисы уже есть в администрациях Белгорода, Ижевска, Иванова, Рязани, Твери, Воронежа, Орла. В администрации города Владимира новое управление должно заработать с января 2019-го года. Тогда же не на бумаге, а на деле произойдёт объединение управлений по делам молодёжи, и по физкультуре и спорту.