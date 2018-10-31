С 1 по 5 ноября культурно-образовательная акция пройдет под девизом «Искусство объединяет»

С 1 по 5 ноября культурно-образовательная акция пройдет под девизом «Искусство объединяет»Над Владимирской областью вновь нависнет «Ночь искусств». С 1 по 5 ноября культурно-образовательная акция пройдет под девизом «Искусство объединяет».Центральным днем события станет следующее воскресенье, 4 ноября.В этом году в рамках «Ночи искусств» жителей и гостей региона ждет более 100 мероприятий на площадках местных музеев, выставочных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений и даже на открытых пространствах.Ежегодно события культурной акции посещают более 10 тысяч человек.Основные действа «Ночи искусств 2018» приурочат ко Дню народного единства: организаторы запланировали развлечения на любой вкус – экскурсии, интерактивные занятия, квесты, кинопоказы, мастер-классы, концертные программы, выставки, спектакли и многое другое.Ознакомиться с подробной афишей мероприятия можно по .