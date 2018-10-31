Общественники нашли завалы строительных конструкций, старой мебели, спиленных деревьев, автомобильных покрышек и другого мусора

Общественники нашли завалы строительных конструкций, старой мебели, спиленных деревьев, автомобильных покрышек и другого мусораВладимирские активисты устроили рейд на место несанкционированной свалки бытового и строительного мусора недалеко от сел Великово и Гороженово в Ковровском районе.Общественники оценили размеры свалки, класс опасности отходов и возможность ее ликвидации. В лесу всего в нескольких сотнях метров от жилых сёл они нашли завалы строительных конструкций, старой мебели, спиленных деревьев, автомобильных покрышек и другого мусора.До этого в отделение ОНФ пожаловались местные жители, которые стали свидетелями того, как автомобиль сваливал мусор прямо на лесополосе. По оценке активистов, площадь стихийной свалки составляет более 2 тысяч квадратных метров.Во время рейда общественникам не удалось застать нарушителей, но, предположительно, его привозят местные предприятия и сами жители близлежащих сел.Активист Общероссийского народного фронта Наталья Баранкова считает, что нужно увеличить размер штрафов за экологические правонарушения как для юридических лиц, так и для обычных граждан.По итогам проверки активисты составят обращение в администрацию Ковровского района, а также региональную инспекцию административно-технического надзора.