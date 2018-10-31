Первоклассник упал в траншею и повредил себе глаз о торчащий штырь

Первоклассник упал в траншею и повредил себе глаз о торчащий штырьРегиональный СледКом начал проверку по факту падения ковровского первоклассника в котлован. Малыш повредил себе глаз, ударившись о штырь.Уголовное дело возбуждено за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.По информации СК, 19 октября компания детей играла в одном из дворов Коврова. В какой-то момент ребята решили подойти вырытому котловану и начали бегали вокруг него. В итоге 7-летний мальчик упал вниз.Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали ему «посттравматическую контузию глаза».Следователи установили, что работы по замене подземных коммуникаций по заказу УК «Восточное» выполняла фирма «Владтеплогаз». По словам местных жителей, котлован был огорожен сигнальной лентой, однако дети во время игры ее сорвали.Ситуацию будут оценивать и по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».