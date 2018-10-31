Мужчина нашел банковскую карту и потратил чужие денежные средства.

В середине октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру с заявлением о хищении денежных средств со счета, привязанного к банковской карте, обратилась 24-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что обнаружила пропажу банковской карты после получения он-лайн уведомлений о списании денег в сумме 10 000 рублей.По данному факту Следственным управлением городского УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого был задержан подозреваемый, 27-летний уроженец одного из соседних государств.Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая выронила банковскую карту в салоне автомобиля такси. Водитель, позже обнаруживший карту, решил воспользоваться ею, потратив находившиеся на счете денежные средства на личные нужды.В содеянном подозреваемый сознался.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.