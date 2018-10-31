Мужчина нашел банковскую карту и потратил чужие денежные средства.
В середине октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру с заявлением о хищении денежных средств со счета, привязанного к банковской карте, обратилась 24-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что обнаружила пропажу банковской карты после получения он-лайн уведомлений о списании денег в сумме 10 000 рублей.
По данному факту Следственным управлением городского УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого был задержан подозреваемый, 27-летний уроженец одного из соседних государств.
Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая выронила банковскую карту в салоне автомобиля такси. Водитель, позже обнаруживший карту, решил воспользоваться ею, потратив находившиеся на счете денежные средства на личные нужды.
В содеянном подозреваемый сознался.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.