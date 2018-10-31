В американском штате Флорида потерпел крушение вертолет. Как сообщает полиция, он упал на парк трейлеров.

В американском штате Флорида потерпел крушение вертолет. Как сообщает полиция, он упал на парк трейлеров. В результате два человека, которые были на борту, погибли, еще один, находившийся на земле, пострадал.Из-за крушения начался сильный пожар, передает телеканал "Россия 24". Загорелись дома, рядом с которыми упало судно. На место прибыли пожарные, спасатели, медики. Причины аварии выясняются.