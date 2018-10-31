Ему грозит от 3-х до 10-ти лет лишения свободы

Ему грозит от 3-х до 10-ти лет лишения свободыРегиональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего владимирца. Мужчину обвиняют в приобретение, хранение и распространение порно с несовершеннолетними.В декабре прошлого года мужчина купил программу, установил на своем компьютере и скопировал оттуда несколько порнофильмов с участием девочек-подростков.В январе этого года он разместил запрещенные файлы в сети «Интернет». Преступление мужчины пресекли полицейские.Оказалось, что обвиняемый работает водителем одного из бюджетных учреждений. У мужчины есть жена и сын.Свою вину он признал и раскаялся. Следователю владимирец рассказал, что порно скачивал и распространял ради интереса.За подобное преступление мужчине грозит от 3-х до 10-ти лет лишения свободы.